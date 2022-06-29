«Барселона» все еще заинтересована в подписании полузащитника «Лидса» Рафиньи

«Барселона» планирует подписать полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса, сообщает журналист Фабрицио Романо. Ранее «Челси» согласовал с английским клубом сумму трансфера бразильца и предложил футболисту контракт до 2027 года.

По информации источника, агент Рафиньи Деку 29 июня находился в Барселоне для переговоров с испанским клубом.

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.