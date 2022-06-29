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Сегодня, 18:09

«Челси» предложил Рафинье контракт до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» и «Лидс» согласовали трансфер нападающего Рафиньи Диаса. Английский клуб заплатит за вингера 60 миллионов фунтов стерлингов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Теперь синим осталось договориться по условиям личного контракта с игроком. Рафинье уже был предложен контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось о предметном интересе к нападающему со стороны «Барселоны» и «Арсенала».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Лидс
ФК Челси
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