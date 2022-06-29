Джокович о выходе в третий круг Уимблдона-2022: «Нравится, как я поднял свой уровень за два последних дня»

Серб Новак Джокович подвел итог матча второго круга Уимблдона-2022 против австралийца Танаси Коккинакиса (6:1, 6:4, 6:2).

«Я очень доволен своей сегодняшней игрой. Начал я вроде очень хорошо, прилично играл с конца корта, заставил оппонента работать в каждом розыгрыше. Я старался разнообразить игру на корте. Было непросто подавать из-за ветра, поэтому было тяжело подбрасывать мяч. В целом, я очень доволен своим выступлением.

Мне нравится, насколько я поднял свой уровень за два дня. Надеюсь, что смогу сохранить эту тенденцию и продолжу становиться лучше. Я думаю о следующем вызове", — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Следующим соперником 6-кратного победителя Уимблдона станет соотечественник Миомир Кецманович.