Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:16

Джокович о выходе в третий круг Уимблдона-2022: «Нравится, как я поднял свой уровень за два последних дня»

Джокович рассказал об изменении игровой формы в течение Уимблдона
Читать «СЭ» в

Серб Новак Джокович подвел итог матча второго круга Уимблдона-2022 против австралийца Танаси Коккинакиса (6:1, 6:4, 6:2).

«Я очень доволен своей сегодняшней игрой. Начал я вроде очень хорошо, прилично играл с конца корта, заставил оппонента работать в каждом розыгрыше. Я старался разнообразить игру на корте. Было непросто подавать из-за ветра, поэтому было тяжело подбрасывать мяч. В целом, я очень доволен своим выступлением.

Мне нравится, насколько я поднял свой уровень за два дня. Надеюсь, что смогу сохранить эту тенденцию и продолжу становиться лучше. Я думаю о следующем вызове", — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Следующим соперником 6-кратного победителя Уимблдона станет соотечественник Миомир Кецманович.

Теннис
Wimbledon
Новак Джокович
0
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович за 2 часа обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Уимблдона-2022
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости