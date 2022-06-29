«Челси» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи за 70-75 миллионов евро

«Челси» и «Лидс» согласовали трансфер полузащитника Рафиньи Диаса за 70-75 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, лондонскому клубу осталось договориться с 25-летним бразильцем и его агентом Деку об условиях личного контракта.

Отмечается, что согласование условий личного контракта не должно стать проблемой и трансфер состоится.

При этом интерес к полузащитнику также проявлял «Арсенал».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.