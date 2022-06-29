«Челси» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи за 70-75 миллионов евро
«Челси» и «Лидс» согласовали трансфер полузащитника Рафиньи Диаса за 70-75 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, лондонскому клубу осталось договориться с 25-летним бразильцем и его агентом Деку об условиях личного контракта.
Отмечается, что согласование условий личного контракта не должно стать проблемой и трансфер состоится.
При этом интерес к полузащитнику также проявлял «Арсенал».
В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
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|0
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15
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|0
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|0
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16
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0
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19
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Лестер – Брентфорд
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