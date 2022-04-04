Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что выступит в Открытом чемпионате Франции в 2023 году. Кирьос отметил, что будет участвовать ради своей девушки.

«В следующем году я намерен поехать в Париж. Объявляю сейчас, что поеду на Открытый чемпионат Франции. Я не играл там четыре года, так что вернусь туда в следующем году. Просто моя девушка хочет увидеть Париж. Я имею в виду, что сыграю на Открытом чемпионате Франции», — цитирует Кирьоса Tennis World.

26-летний теннисист не выступал на «Ролан Гаррос» с 2017 года. Самым высоким достижением Кирьоса на турнире является выход в третий круг в 2015 и 2016 годах.