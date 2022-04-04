Каспер Рууд оценил свою игру в матче с Алькарасом в финале турнира в Майами

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выступление в финале турнира в Майами.

«Я очень доволен результатом, показанным в Майами. Конечно, огорчает, что я не смог довести дело до конца. Но я не ожидал, что выйду в финал. Поэтому я не могу слишком уж расстраиваться.

Идея была в том, чтобы на огонь отвечать огнем, если можно так выразиться. Сделать так, чтобы Карлос чувствовал себя некомфортно из-за моих жестких ударов, чтобы у него не было времени готовить свои удары", — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Рууд в финале проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу со счетом 5:7, 4:6.

Норвежец занимает седьмое место в рейтинге ATP, испанский теннисист занимает 11-у позицию.