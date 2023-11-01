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Дмитриева: «Сафиуллин оказался там, где должен был быть еще пять лет назад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советская теннисистка Анна Дмитриева оценила победу Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4) во втором круге «мастерса» в Пекине.

«Что касается победы над Алькарасом, не надо заблуждаться. Испанец играл первый матч после травмы. Сразу получить такого пусть и не очень известного, но опасного соперника, неприятно. И Алькарас не справился. Я рада, что Сафиуллину удалось преодолеть все трудности на пути из юниоров в профессионалы. Он сделал колоссальный скачок за этот год и оказался там, где должен был быть еще пять лет назад. Это вполне закономерно по его данным и возможностям. Я думаю, ему по силам идти дальше и подниматься вверх в рейтинге», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.ru.

26-летний Сафиуллин впервые обыграл игрока топ-3. Благодаря победе над Алькарасом он впервые в карьере войдет в топ-40 рейтинга ATP. На данный момент россиянин находится на 39-й строчке в лайв-рейтинге.

Во втором круге «мастерса» в Париже Сафиуллин сыграет с Кареном Хачановым.

Роман Сафиуллин. 7 из 7! Сафиуллин прошел Алькараса в Париже, отыгравшись с двух брейков

Источник: Metaratings
Теннис
Анна Дмитриева
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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