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Сегодня, 17:00

Рублев — Синнер: прямая трансляция 1/2 финала турнира в Вене

Матч 1/2 финала турнира в Вене Рублев — Синнер начнется 28 октября после 17:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев встретится с итальянцем Янником Синнером в матче 1/2 финала турнира ATP-500 в Вене, Австрия. Игра пройдет вторым запуском на Центральном корте и начнётся после 17:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Рублев — Синнер. В России игра показана не будет. Следить за ходом встречи в прямом эфире можно в EurosportPlayer и на Tennis TV. Видеотрансляция матча будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

До встречи с Синнером Рублев (третья ракетка турнира) в Вене прошел австралийца Алексея Попырина (7:6, 6:4), итальянца Маттео Арнальди (7:5, 6:3) и немца Александра Зверева (6:1, 6:7, 6:3).

Синнер (второй номер посева) ранее в Вене был сильнее американца Бена Шелтона (7:6, 7:5), соотечественника Лоренцо Сонего (6:2, 6:4) и американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4).

В личных встречах статистика говорит в пользу итальянца — 2-3. В сезоне-2023 соперники успели провести один матч — в марте в четвертом круге «мастерса» в Майами россиянин потерпел чувствительное поражение — 2:6, 4:6.

Даниил Медведев и&nbsp;Стефанос Циципас. Медведев — Циципас, Рублев — Синнер: онлайн-трансляция 1/2 финала в Вене

Теннис
Андрей Рублев
Янник Синнер
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