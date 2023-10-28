Матч 1/2 финала турнира в Вене Рублев — Синнер начнется 28 октября после 17:00

Российский теннисист Андрей Рублев встретится с итальянцем Янником Синнером в матче 1/2 финала турнира ATP-500 в Вене, Австрия. Игра пройдет вторым запуском на Центральном корте и начнётся после 17:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Рублев — Синнер. В России игра показана не будет. Следить за ходом встречи в прямом эфире можно в EurosportPlayer и на Tennis TV. Видеотрансляция матча будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».