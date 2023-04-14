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Рублев о помощи Гахову: «Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал то, что помог с экипировкой соотечественнику Ивану Гахову.

«Я ничем не помогал, только дал ему кое-какие вещи от Nike. Это все. Но да, мы знаем друг друга с детства, когда еще играли по юниорам, он всего на год старше меня. Так что мы часто играли вместе на турнирах РТТ и Tennis Europe. Где-то даже выступали в паре. Но на этом все. Да, иногда он мне писал и спрашивал, могу ли я дать ему какие-то вещи, и я помогал (улыбается)», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Ранее 198-я ракетка мира Гахов поделился подробностями дружбы с другими российскими теннисистами.

Теннис
Андрей Рублев
Иван Гахов
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