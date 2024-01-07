Пятая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет против финна Эмиля Руусувуори в финальном матче турнира ATP в Гонконге 7 января. Их встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

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Ранее в полуфинале турнира в Гонконге 26-летний Рублев победил китайца Шан Цзюньчэн — 4:6, 6:2, 6:3. Их встреча продлилась 2 часа и 9 минут. 24-летний Руусувуори, который является 69-й ракеткой мира, на этой стадии обыграл австрийца Себастьяна Офнера — 4:6, 7:5, 6:3.

В последний раз Рублев и Руусувуори играли друг с другом 15 августа 2023 года на турнире в Цинциннати. Тогда финн оказался сильнее россиянина во втором круге — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3).

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