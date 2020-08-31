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Андрей Рублев доволен формой перед стартом US Open

13:00

Российский теннисист Андрей Рублев доволен своим состоянием перед стартом US Open. Рублев получил десятый номер «посева» и в первом круге сыграет с французом Жереми Шарди.

— С физическим состоянием и формой все хорошо. Понятно, что из-за большого перерыва немного не та уверенность, тяжело найти игровой ритм, — цитирует ТАСС Рублева. — Но это нормально — через это надо пройти, выиграть матч, два, три, чтобы почувствовать ритм, игру.

Понятное дело, хочется сыграть хорошо, а насколько — я даже не знаю сам. Я в целом очень скучаю по теннису и хочется скорее играть. Как сложится все, так и сложится.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9329791

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