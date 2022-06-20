Ольховский прокомментировал поражения Медведева в финалах турниров в Галле и Хертогенбосе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражения российского теннисиста Даниила Медведева в финалах турниров ATP в Галле и в Хертогенбосе.

«Он вышел в финал двух турниров, это хороший результат. Конечно, лучше было бы, если бы он выиграл один из турниров. Он один матч провел не очень хорошо, это решающая встреча турнира в Нидерландах, был неуверенным в себе, но в целом показывал хорошие выступления», — цитирует ТАСС Ольховского.

19 июня на турнире ATP 500 в Галле (Германия) 26-летний россиянин уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:1, 6:4). Ранее россиянин проиграл и на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену (4:6, 1:6).