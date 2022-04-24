Карреньо-Буста обыграл Шварцмана и вышел в финал турнира в Барселоне

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл аргентинца Диего Шварцмана в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Карреньо-Буста сделал один эйс и одну двойную ошибку, и реализовал три брейк-пойта из семи. Шварцман не сделал ни одного эйса, совершил две двойный ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В финале турнира в Барселоне испанский теннисист сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — Диего Шварцман (Аргентина, 6) — 6:3, 6:4