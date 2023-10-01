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Сегодня, 12:55

Алькарас и Рууд вышли в четвертьфинал турнира в Пекине

Виктория Кравченко
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине, обыграв аргентинца Томаса Мартина (1:6, 7:5, 7:6 (9:7). Встреча длилась 2 часа 59 минут и завершился победой Рууда на тай-брейке.

В четвертьфинале норвежец сыграет против Карлоса Алькараса, который во втором круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:2. 6:2.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 1:6, 7:5, 7:6 (9:7)

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:2, 6:2

Карлос Алькарас
Каспер Рууд
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