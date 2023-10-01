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Сегодня, 12:08

Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира ATP в Пекине в парном разряде

Виктория Кравченко
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Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли австралийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера (7:5, 7:6 (7:4) в четвертьфинале парного разряда турнира в Пекине. Встреча длилась 1 час 39 минут.

В полуфинале Хачанов и Рублев сыграют с победителем матча Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша) — Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)

Андрей Рублев
Карен Хачанов
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