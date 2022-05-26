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Сегодня, 01:18

Надаль вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Корантена Муте во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 12 минут и закончился со счетом 6:3, 6:1, 6:4.

Надаль сделал 1 эйс, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12 попыток. На счету Муте — 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 попыток.

В третьем круге 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» встретится с Ботиком ван де Зандсюлпом (Нидерланды).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Корантен Муте (Франция, WC) — 6:3, 6:1, 6:4

Roland Garros
Рафаэль Надаль
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