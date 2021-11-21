В воскресенье, 21 ноября, в Турине (Италия) состоится финал Итогового турнира АТР. В решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Начало в 19.00 по московскому времени.

16 ноября соперники встречались в группе — Медведев победил со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

В полуфиналах Зверев обыграл серба Новака Джоковича (6:7 (4:7), 6:4, 6:3), а Медведев победил норвежца Каспера Рууда — 6:4, 6:2.

Россиянин является победителем ATP Finals-2020 в Лондоне.

Текстовая трансляция финала будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет Eurosport.