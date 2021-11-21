Джокович — об участии в Australian Open: «Посмотрим»
Джокович уклончиво ответил на вопрос о том, поедет ли на Australian Open
08:59
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уклончиво ответил на вопрос о том, поедет ли на Australian Open. Сообщалось, что на турнир не пустят невакцинированых от коронавируса игроков.
«Посмотрим. Не обсуждал пока эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь все стало известно, так что мы подождем и посмотрим», — цитирует Джоковича журналист Reem Abulleil.
Ранее немецкий теннисист Зверев победил Джоковича и сыграет с Медведевым в финале Итогового турнира АТР.
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