Известный российский журналист Александр Метревели поделился мнением по поводу комментаторских перспектив экс-первой ракетки мира Марата Сафина.

— Я знаю, что он профи, да и язык у него подвешен. В теннисе он разбирается прекрасно и, если поработает над собой, все у него получится, — приводит слова Метревели RT.

Самая страшная болезнь комментаторов — штампы. Я все время об этом задумываюсь и стараюсь их избегать. Да и в целом, когда идет матч, говорить уже не нужно. Даже мы с Дмитриевой лучше самой игры не скажем — зрителям нужно просто смотреть и переваривать. А молодые стараются как можно больше говорить.