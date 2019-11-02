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Александр Метревели: «Сафин — профи, да и язык у него подвешен»

20:48
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Известный российский журналист Александр Метревели поделился мнением по поводу комментаторских перспектив экс-первой ракетки мира Марата Сафина.

— Я знаю, что он профи, да и язык у него подвешен. В теннисе он разбирается прекрасно и, если поработает над собой, все у него получится, — приводит слова Метревели RT.

Самая страшная болезнь комментаторов — штампы. Я все время об этом задумываюсь и стараюсь их избегать. Да и в целом, когда идет матч, говорить уже не нужно. Даже мы с Дмитриевой лучше самой игры не скажем — зрителям нужно просто смотреть и переваривать. А молодые стараются как можно больше говорить.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/683234-metreveli-safin-kommentator

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