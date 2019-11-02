Александр Метревели: «Сафин — профи, да и язык у него подвешен»
20:48
Известный российский журналист Александр Метревели поделился мнением по поводу комментаторских перспектив экс-первой ракетки мира Марата Сафина.
— Я знаю, что он профи, да и язык у него подвешен. В теннисе он разбирается прекрасно и, если поработает над собой, все у него получится, — приводит слова Метревели RT.
Самая страшная болезнь комментаторов — штампы. Я все время об этом задумываюсь и стараюсь их избегать. Да и в целом, когда идет матч, говорить уже не нужно. Даже мы с Дмитриевой лучше самой игры не скажем — зрителям нужно просто смотреть и переваривать. А молодые стараются как можно больше говорить.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/683234-metreveli-safin-kommentator
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