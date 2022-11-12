Шварцман подвел итоги своего выступления в сезоне-2022: «Еще один прекрасный год»

Аргентинский теннисист, 25-я ракетка мира Диего Шварцман подвел итоги своего выступления в текущем сезоне.

«Еще один прекрасный год. Еще один год, в котором я нахожусь там, где всегда мечтал, и делаю то, во что в детстве мало кто верил. Еще один год, когда я не перестаю учиться, злиться, радоваться, разочаровываться, получать удовольствие, получать много радости. Иду по этой дороге, оставляя лучшее, что у меня есть, и никогда не переставая учиться в каждом моменте. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать меня, встретимся в 2023», — написал Шварцман в своих социальны сетях.

В текущем сезоне 30-летний теннисист не завоевал ни одного титула. Он в 2022 году дважды выходил в финалы турниров в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес.