Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

12 ноября, 12:00

Шварцман подвел итоги своего выступления в сезоне-2022: «Еще один прекрасный год»

Шварцман подвел итоги своего выступления в сезоне-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Аргентинский теннисист, 25-я ракетка мира Диего Шварцман подвел итоги своего выступления в текущем сезоне.

«Еще один прекрасный год. Еще один год, в котором я нахожусь там, где всегда мечтал, и делаю то, во что в детстве мало кто верил. Еще один год, когда я не перестаю учиться, злиться, радоваться, разочаровываться, получать удовольствие, получать много радости. Иду по этой дороге, оставляя лучшее, что у меня есть, и никогда не переставая учиться в каждом моменте. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать меня, встретимся в 2023», — написал Шварцман в своих социальны сетях.

В текущем сезоне 30-летний теннисист не завоевал ни одного титула. Он в 2022 году дважды выходил в финалы турниров в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес.

Теннис
0
Читайте также
Мировой хоккей без топ-турнира — минимум на девять лет. НХЛ не захотела дискриминировать российских звезд
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль — об итоговом турнире ATP: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы не приехал»

Макарова считает, что Медведеву и Рублеву будет сложно на Итоговом турнире ATP
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости