18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«У Рублева была непростая игра. Он отвечал перед молодыми за все свое поколение. Синнер — один из самых перспективных молодых людей. До появления Алькараса он был номер один из нового поколения теннисистов. Но победа после снятия с игры из-за травмы — не показатель. До матча не была уверена в выигрыше Андрея, так что он молодец. Синнер в последнее время сбавил, сменил тренера и получил свободу. Из-за этого не так стремительно идет вверх, как в последние два года», — сказала Дмитриева «СЭ».

Также Анна Дмитриева высказалась о предстоящей борьбе Андрея Рублева за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

«Соперником Рублева в четвертьфинале станет либо Медведев, либо Чилич. Надеюсь, что дальше пройдет Даниил, с Андреем у него принципиальный спор, в который нельзя вмешиваться. Но для этого нужна победа над Чиличем, который, по-моему, ни одного сета не проиграл еще. Хотя Медведев сейчас в хорошей форме», — добавила Дмитриева.

В четвертом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос» россиянин Андрей Рублев победил итальянского спортсмена Янника Синнера (6:1, 4:6, 2:0). Соперник Рублева снялся с игры в третьем сете из-за травмы.