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Джокович — об игре против Надаля в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: «Мне нравятся мои шансы против него»

Джокович оценил свои шансы в предстоящем матче против Надаля на «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

«Я готов к встрече с ним. Мне нравится, как я себя чувствую, как бью по мячу. Я буду сосредоточен на том, что мне нужно сделать для победы. Мне нравятся мои шансы против Рафы», — цитирует серба пресс-служба ATP.

Джокович и Надаль встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету серба 30 побед, а у испанца — 28.

Матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Надалем состоится 31 мая. Начало — в 13.00 мск.

Roland Garros
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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