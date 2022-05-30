Джокович оценил свои шансы в предстоящем матче против Надаля на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

«Я готов к встрече с ним. Мне нравится, как я себя чувствую, как бью по мячу. Я буду сосредоточен на том, что мне нужно сделать для победы. Мне нравятся мои шансы против Рафы», — цитирует серба пресс-служба ATP.

Джокович и Надаль встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету серба 30 побед, а у испанца — 28.

Матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» между Джоковичем и Надалем состоится 31 мая. Начало — в 13.00 мск.