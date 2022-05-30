Циципас объяснил причины поражения в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас подвел итог матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» против Хольгера Руне (5:7, 6:3, 3:6, 4:6).

«Отличное выступление от Руне. Но я не лучшим образом проявил себя на приеме. Мне кажется, я слишком часто ошибался на приеме и отдавал ему очки.

Физически я чувствовал себя идеально. Отлично выспался. Хотя и нервничал в последние дни. Так бывает, когда меняешь ракетку. Но я не собираюсь оправдываться. Я упустил момент в матче, когда можно было все исправить», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

На приеме Циципас на приеме показал реализацию в 38 процентов, выиграв 49 очков из 130.

Датчанин Руне выиграл 59 очков из 91 на первой подаче.