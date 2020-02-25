Министр спорта России сыграл в настольный теннис. Видео

Министр спорта России Олег Матыцин продемонстрировал свои навыки игры в настольный теннис.

— Министр спорта не просто приехал на открытие чемпионата России по родному для себя виду спорта, но и сам взял в руки ракетку. VIP турнир в самом разгаре, — отмечается в сообщении Минспорта.

Напомним, что Матыцин — профессиональный игрок в настольный теннис. Он является обладателем Кубка СССР (1982), признром Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата СССР (1984). В 1997 году Матыцину присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации.