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Министр спорта России сыграл в настольный теннис. Видео

19:36

Министр спорта России Олег Матыцин продемонстрировал свои навыки игры в настольный теннис.

— Министр спорта не просто приехал на открытие чемпионата России по родному для себя виду спорта, но и сам взял в руки ракетку. VIP турнир в самом разгаре, — отмечается в сообщении Минспорта.

Напомним, что Матыцин — профессиональный игрок в настольный теннис. Он является обладателем Кубка СССР (1982), признром Спартакиады народов СССР (1983) и чемпионата СССР (1984). В 1997 году Матыцину присвоено звание заслуженного тренера Российской Федерации.

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