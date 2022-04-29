Покровская: «Хочется надеяться, что российский спорт будет на Олимпиаде»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что из-за отстранения российских спортсменов синхронистки могут пропустить отбор на Олимпийские игры в 2024 году.

«За год до Олимпиады проходят отборочные соревнования. Если страна не участвует в них, то она автоматически не участвует в Олимпиаде. Вот что опасно! Мы тоже волнуемся, потому что еще ничего не понятно. Где будет отбор на Олимпийские игры? На следующем чемпионате мира или на кубке Европы? Может, будет отбор в олимпийский год? Нам трудно судить.

Еще не вышли новые правила. Мы находимся в преддверии обновлений. Стали волноваться многие тренеры и спортсмены. Мы можем не попасть на Олимпиаду, не пройдя олимпийский отбор! Что касается полного отстранения от отборов, то надо дождаться осени. Именно тогда будет ясная картина.

Сейчас санкции только начинают вводиться. У всех разгоряченные головы. И не у нас, а у тех, кто наложил эти запреты! Нам надо подождать и сделать выводы. Об этом не хочется думать. Хочется надеяться на то, что российский спорт будет представлен на Олимпиаде!» — приводит слова Покровской Sport24.

На данный момент сборная команда России не выступает на международных стартах из-за ограничений.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля 2023 года в Японии. Чемпионат Европы — с 11 по 21 августа в Италии.