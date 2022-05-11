Тренер сборной России Данченко рассказала о мотивации российских синхронисток

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о мотивации российских синхронисток, учитывая отсутствие международных соревнований.

«Меня часто спрашивают про мотивацию — где мы ее находим, а мне кажется, что спортсмена высокого уровня бессмысленно мотивировать, если такой цели нет в его собственном сознании, — приводит слова Данченко RT. — У меня сейчас тренируются две взрослые спортсменки — Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. И если первая выступала в Рио-де-Жанейро и Токио, то в карьере второй Олимпийских игр пока еще не было».

По мнению тренера, надо продолжать платить спортсменам за их работу, чтобы они не потеряли мотивацию.

«На мой взгляд, основное, что сейчас должно быть сделано, чтобы не потерять спортсменов, — это продолжать платить им за их работу, премировать за какие-то достижения и результаты, чтобы они понимали, что их работа нужна кому-то, кроме них самих. В этом плане нам сейчас очень помогают московские и федеральные спортивные власти. Ну а моя задача как тренера — позаботиться о том, чтобы у нас существовали планы и стратегии на все случаи развития ситуации», — сказала она.

Напомним, что начиная с 2002 года подопечные Данченко выиграли в синхронном соло и дуэтах 29 золотых медалей на чемпионатах мира. В нынешнем сезоне чемпионат мира впервые пройдет без российских синхронисток.