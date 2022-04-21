Покровская заявила о росте профессионализма среди синхронистов в регионах России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что уровень профессионализма среди синхронистов в регионах России вырос.

«Вырос общий уровень синхронного плавания в России, — приводит слова Покровской ТАСС. — Мы первые много лет, но хотелось бы, чтобы регионы подтягивались. Вот сейчас мы видим, регионы подтянулись, это хорошо».

С 18 по 22 апреля в Казани с проходит чемпионат России по синхронному плаванию. Программа турнира включает соревнования в технических и произвольных программах (соло, дуэт, смешанный дуэт, группа), комбинациях и акробатических группах.