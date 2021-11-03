Россия дома выиграла историческую медаль на постолимпийском ЧЕ по плаванию. Как турнир на 40 стран проводят в карантин

В Казани показывают пример другим странам по организации соревнований в пандемию.

Во вторник стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде — первый крупный турнир в этом виде спорта после Олимпиады. Обычно постолимпийские турниры, тем более континентального уровня — не самое значимое событие. Их часто пропускают ведущие атлеты, предпочитая восстанавливаться после спурта в подготовке к Играм. А если и приезжают на них, то точно не в лучшей форме. Но в этот раз ЧЕ интересен по особому поводу. Во-первых, он проходит в России и ранее наша страна никогда подобные старты не проводила. Во-вторых, чемпионат Европы принимает Казань в условиях, когда по всей стране объявили режим «нерабочих дней». Пока в Москве отменяют матчи футбольной премьер-лиги, в столицу Татарстана приехало больше 800 представителей из 40 стран.

ЧЕ по плаванию в Казани pic.twitter.com/evWIBRxZcB — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 2, 2021

Отмена турнира повлияла бы на репутацию города как надежного партнера

Прямо сейчас футбольное сообщество обсуждает возможный запрет на проведение нескольких матчей Российской премьер-лиги. Под угрозой игра столичного «Динамо» с «Краснодаром» и матч «Спартак» — «Локомотив». Проводят хоккейные матчи — но только без зрителей. Крупных турниров в ближайшее время в Москве или Санкт-Петербурге не ожидается из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В то же время в столице Татарстана открылся чемпионат Европы по плаванию. Масштабный старт на более чем 400 спортсменов, а если считать общее число делегатов с тренерами, представителями федераций и менеджерами, то число гостей соревнований достигнет 1000 человек. Приехали они из 40 стран Европы, при том, что на континенте всего-то насчитывают 50 независимых и официально признанных международным сообществом государств. Но о возможной отмене старта в республике даже не помышляли.

ЧЕ по плаванию в Казани pic.twitter.com/afKcVwBIPV — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 2, 2021

Право на проведение турнира Казань завоевала еще до пандемии — в конце 2019 года. Тогда представители города плодотворно пообщались с LEN — Европейской лигой плавания — и договорились о ЧЕ по плаванию 2021 года и чемпионате Европы по водным видам спорта-2024. На берегах Волги и раньше можно было часто встретить лучших пловцов планеты, со всемирной федерацией FINA город активно сотрудничает с 2013 года, когда в Казань впервые приехал этап мировой серии по прыжкам в воду. С тех пор водные старты проходят здесь каждый год — это и хайдайвинг, и синхронное плавание, и открытая вода. Чемпионат мира по водным видам спорта, событие по статусу сравнимое с Олимпиадой, проходил здесь в 2015 году. И вновь Татарстан проведет его в 2025-м. Город по праву стал столицей водных видов восточной Европы, здесь базируется международный лагерь FINA для подготовки спортсменов из развивающихся стран. Теперь к партнерству с FINA добавилась и LEN. В Казани просто не могли себе позволить рискнуть своей репутацией.

Чемпионат Европы по плаванию в Казани. Микст-зона COVID-time pic.twitter.com/WhgHWMSy8t — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 2, 2021

Иностранная пресса в приятном шоке

Именно за счет того, что город проводит старты любого статуса за короткие сроки и традиционно на высоком уровне Казань и ценят. Но и на возросшую заболеваемость коронавирусом здесь не закрыли глаза. Просто вместо резких и решительных мер, которые направлены скорее на демонстрацию силы здесь решили поступить более продуманно. Во-первых, точные ограничения на время «нерабочих дней» доверили в полномочия главам регионов. И президент Татарстана не стал душить бизнес, а спорт высших достижений тоже к нему относится. Массовые мероприятия проводить разрешено, работает общепит и транспорт в прежнем объеме, но только с контролем за вакцинацией. На чемпионат Европы допускались только вакцинированные члены оргкомитета и волонтеры. Либо те, кто официально переболел и имеет антитела. Такие же правила и для спортсменов. Важное уточнение, в отличие от западных стран, где-либо занимались дискриминацией привитых «Спутником V» или заставляли идти на странные эксперименты над собой и прививаться подряд второй вакциной, на ЧЕ принимали справки о наличии в организме любого препарата против COVID-19, либо антител.

Зрители на чемпионате Европы по плаванию в Казани pic.twitter.com/HXE0kxPwYH — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 2, 2021

Правило о наличии прививки действовало и на журналистов. Причем было интересное нововведение. Противникам вакцинации была доступна альтернатива — необходимость сдавать ПЦР-тест каждый день для прохода на арену. Привитая пресса проверялась на коронавирус всего лишь раз перед аккредитацией. И то за счет оргкомитета. Подобный уровень сервиса и человеческого отношения к проблеме встречаю и вовсе впервые. Спортивные издания и тем более авторы — не самая обеспеченная группа населения, чтобы давить на нее необходимостью брать на себя дополнительные расходы. Иностранцы, а их, кстати, среди журналистов здесь большинство, и вовсе в шоке. Они уже привыкли по 20-60 евро за каждый тест, а здесь — бесплатно. Проходишь на арену, а внутри все словно возвращает тебя в безмятежный 2019-й. Настолько, конечно, насколько это вообще возможно. Есть и живая микст-зона с прямой возможностью общаться, и пресс-конференции, и даже болельщики! Пусть и на трибунах только представители команд и спортсмены.

Микст-зона на ЧЕ по плаванию в Казани pic.twitter.com/NETJUibY0S — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 2, 2021

Первая в истории победа в женской кролевой эстафете

Кстати, оргкомитет вполне рассматривал и возможность допустить простых зрителей, но из-за необходимости рассадить всех аккредитованных лиц (а их тут очень много) от идеи продавать билеты пришлось отказаться. Им банально не смогли бы выделить удобные места для просмотра. Турнир проводится в 25-метровом бассейне, а значит точек обзора в два раза меньше, чем на классическом олимпийском плавании. Но сами пловцы болеют не менее ярко, чем сторонние болельщики. А то и креативнее! Особенно активны итальянцы и венгры. Наши сосредоточены на результате. Еще бы, домашний турнир, да еще и с возможностью услышать после награждения гимн! Отсутствие ограничений на российскую символику от WADA — еще один привет из столь приятного прошлого. CAS ограничил нас в правах только на чемпионатах мира и Олимпиадах, на первенствах Европы мы участвуем на общих основаниях.

Женская сборная России впервые в истории выиграла золото ЧЕ в эстафете 4 по 50 вольным стилем! pic.twitter.com/4u8KoqT9xg — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 2, 2021

Шанс услышать гимн Александрова нам предоставился в первый же соревновательный день. В личных дистанциях выиграть не получилось, не было даже серебра или бронзы. Впрочем, никто сильно и не рассчитывал — не наши дисциплины. Чего не скажешь о кролевой эстафете. На старт 4 по 50 вольным выходил практически «золотой» состав: Евгений Рылов, Климент Колесников, Владислав Гринев. Но парни не сдюжили, заняв только третье место. Хуже всех выглядел Рылов и в интервью «СЭ» после заплыва двукратный олимпийский чемпион объяснил проблему.

«По ощущениям вообще ничего не получилось у меня сегодня. Ни старт, ни поворот, ни выход, ни само плавание. Плохо шел по дистанции. Я изначально понимал, что не очень хорошо готов к этому чемпионату», — признался Евгений. Но по традиции если где-то убыло, то где-то должно и прибыть! Сенсация случилась у женщин. Фавориты из Швеции во главе с великой Сарой Шестрем запутались передаче эстафеты и историческое золото выиграли наши девушки. Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова сделали то, чего не смог до них никто другой. И вот теперь представьте, если бы Роспотребнадзор отменил чемпионат Европы и мы бы не увидели такой красивой победы.