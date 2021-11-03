Россия дома выиграла историческую медаль на постолимпийском ЧЕ по плаванию. Как турнир на 40 стран проводят в карантин
Во вторник стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде — первый крупный турнир в этом виде спорта после Олимпиады. Обычно постолимпийские турниры, тем более континентального уровня — не самое значимое событие. Их часто пропускают ведущие атлеты, предпочитая восстанавливаться после спурта в подготовке к Играм. А если и приезжают на них, то точно не в лучшей форме. Но в этот раз ЧЕ интересен по особому поводу. Во-первых, он проходит в России и ранее наша страна никогда подобные старты не проводила. Во-вторых, чемпионат Европы принимает Казань в условиях, когда по всей стране объявили режим «нерабочих дней». Пока в Москве отменяют матчи футбольной премьер-лиги, в столицу Татарстана приехало больше 800 представителей из 40 стран.
Отмена турнира повлияла бы на репутацию города как надежного партнера
Прямо сейчас футбольное сообщество обсуждает возможный запрет на проведение нескольких матчей Российской премьер-лиги. Под угрозой игра столичного «Динамо» с «Краснодаром» и матч «Спартак» — «Локомотив». Проводят хоккейные матчи — но только без зрителей. Крупных турниров в ближайшее время в Москве или Санкт-Петербурге не ожидается из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В то же время в столице Татарстана открылся чемпионат Европы по плаванию. Масштабный старт на более чем 400 спортсменов, а если считать общее число делегатов с тренерами, представителями федераций и менеджерами, то число гостей соревнований достигнет 1000 человек. Приехали они из 40 стран Европы, при том, что на континенте всего-то насчитывают 50 независимых и официально признанных международным сообществом государств. Но о возможной отмене старта в республике даже не помышляли.
Право на проведение турнира Казань завоевала еще до пандемии — в конце 2019 года. Тогда представители города плодотворно пообщались с LEN — Европейской лигой плавания — и договорились о ЧЕ по плаванию 2021 года и чемпионате Европы по водным видам спорта-2024. На берегах Волги и раньше можно было часто встретить лучших пловцов планеты, со всемирной федерацией FINA город активно сотрудничает с 2013 года, когда в Казань впервые приехал этап мировой серии по прыжкам в воду. С тех пор водные старты проходят здесь каждый год — это и хайдайвинг, и синхронное плавание, и открытая вода. Чемпионат мира по водным видам спорта, событие по статусу сравнимое с Олимпиадой, проходил здесь в 2015 году. И вновь Татарстан проведет его в 2025-м. Город по праву стал столицей водных видов восточной Европы, здесь базируется международный лагерь FINA для подготовки спортсменов из развивающихся стран. Теперь к партнерству с FINA добавилась и LEN. В Казани просто не могли себе позволить рискнуть своей репутацией.
Иностранная пресса в приятном шоке
Именно за счет того, что город проводит старты любого статуса за короткие сроки и традиционно на высоком уровне Казань и ценят. Но и на возросшую заболеваемость коронавирусом здесь не закрыли глаза. Просто вместо резких и решительных мер, которые направлены скорее на демонстрацию силы здесь решили поступить более продуманно. Во-первых, точные ограничения на время «нерабочих дней» доверили в полномочия главам регионов. И президент Татарстана не стал душить бизнес, а спорт высших достижений тоже к нему относится. Массовые мероприятия проводить разрешено, работает общепит и транспорт в прежнем объеме, но только с контролем за вакцинацией. На чемпионат Европы допускались только вакцинированные члены оргкомитета и волонтеры. Либо те, кто официально переболел и имеет антитела. Такие же правила и для спортсменов. Важное уточнение, в отличие от западных стран, где-либо занимались дискриминацией привитых «Спутником V» или заставляли идти на странные эксперименты над собой и прививаться подряд второй вакциной, на ЧЕ принимали справки о наличии в организме любого препарата против COVID-19, либо антител.
Правило о наличии прививки действовало и на журналистов. Причем было интересное нововведение. Противникам вакцинации была доступна альтернатива — необходимость сдавать ПЦР-тест каждый день для прохода на арену. Привитая пресса проверялась на коронавирус всего лишь раз перед аккредитацией. И то за счет оргкомитета. Подобный уровень сервиса и человеческого отношения к проблеме встречаю и вовсе впервые. Спортивные издания и тем более авторы — не самая обеспеченная группа населения, чтобы давить на нее необходимостью брать на себя дополнительные расходы. Иностранцы, а их, кстати, среди журналистов здесь большинство, и вовсе в шоке. Они уже привыкли по 20-60 евро за каждый тест, а здесь — бесплатно. Проходишь на арену, а внутри все словно возвращает тебя в безмятежный 2019-й. Настолько, конечно, насколько это вообще возможно. Есть и живая микст-зона с прямой возможностью общаться, и пресс-конференции, и даже болельщики! Пусть и на трибунах только представители команд и спортсмены.
Первая в истории победа в женской кролевой эстафете
Кстати, оргкомитет вполне рассматривал и возможность допустить простых зрителей, но из-за необходимости рассадить всех аккредитованных лиц (а их тут очень много) от идеи продавать билеты пришлось отказаться. Им банально не смогли бы выделить удобные места для просмотра. Турнир проводится в 25-метровом бассейне, а значит точек обзора в два раза меньше, чем на классическом олимпийском плавании. Но сами пловцы болеют не менее ярко, чем сторонние болельщики. А то и креативнее! Особенно активны итальянцы и венгры. Наши сосредоточены на результате. Еще бы, домашний турнир, да еще и с возможностью услышать после награждения гимн! Отсутствие ограничений на российскую символику от WADA — еще один привет из столь приятного прошлого. CAS ограничил нас в правах только на чемпионатах мира и Олимпиадах, на первенствах Европы мы участвуем на общих основаниях.
Шанс услышать гимн Александрова нам предоставился в первый же соревновательный день. В личных дистанциях выиграть не получилось, не было даже серебра или бронзы. Впрочем, никто сильно и не рассчитывал — не наши дисциплины. Чего не скажешь о кролевой эстафете. На старт 4 по 50 вольным выходил практически «золотой» состав: Евгений Рылов, Климент Колесников, Владислав Гринев. Но парни не сдюжили, заняв только третье место. Хуже всех выглядел Рылов и в интервью «СЭ» после заплыва двукратный олимпийский чемпион объяснил проблему.
«По ощущениям вообще ничего не получилось у меня сегодня. Ни старт, ни поворот, ни выход, ни само плавание. Плохо шел по дистанции. Я изначально понимал, что не очень хорошо готов к этому чемпионату», — признался Евгений. Но по традиции если где-то убыло, то где-то должно и прибыть! Сенсация случилась у женщин. Фавориты из Швеции во главе с великой Сарой Шестрем запутались передаче эстафеты и историческое золото выиграли наши девушки. Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова сделали то, чего не смог до них никто другой. И вот теперь представьте, если бы Роспотребнадзор отменил чемпионат Европы и мы бы не увидели такой красивой победы.
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