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Рылов получил дисквалификацию за политику. Это очень плохой прецедент

Олимпийский чемпион Евгений Рылов на 9 месяцев отстранен от соревнований под эгидой FINA
Отдел спорта «СЭ»
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Евгений Рылов.
Фото Global Look Press
Евгений Рылов.
Фото Global Look Press
Евгений Рылов.
Фото Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион не сможет выступать девять месяцев. Это наказание совпадает со сроком отстранения других российских пловцов.

Бюро Международной федерации водных видов спорта (FINA) утвердило решение своего дисциплинарного комитета о дисквалификации российского пловца Евгения Рылова на девять месяцев с 20 апреля «за участие в мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве 18 марта». Речь о концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который некоторые западные СМИ называют «политической акцией». Чиновники федерации сочли, что двукратный олимпийский чемпион таким образом нарушил конституцию FINA, в которой есть статья про «политическую нейтральность». При этом в той же самой статье говорится о недопустимости дискриминации из-за политической принадлежности, а «нейтральности» предлагается придерживаться исключительно на соревнованиях и официальных мероприятиях.

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«Не понимаю, что я такого сделал»

«Мои юристы приступили к работе с этой ситуацией. Мы внимательно изучаем суть дела и претензии в мой адрес. Буду ли я подавать апелляцию? Посмотрим! Мы работаем над этим, пока без комментариев», — отреагировал Рылов на новости в интервью «СЭ».

Ранее в разговоре с олимпийской чемпионкой Аллой Шишкиной, опубликованном в «СЭ», спортсмен говорил о том, что не жалеет о своем участии в концерте в «Лужниках». «Я вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов, — говорил Рылов. — Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента. Не знаю, как с этим спорить. Все началось по инициативе Андрея Говорова (украинский пловец. — Прим. «СЭ»), его поддержал румынский спинист Роберт Глинцэ, а FINA приняла их жалобу».

Евгений Рылов. Фото Global Look Press
Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

— Мы вчера прилетели со сборов. Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев — это тот срок, который можно пройти без сильных потерь, — заявил в интервью ТАСС тренер Рылова Андрей Шишин. — Тренировки мы продолжаем, поэтому я думаю, мы еще увидим Евгения на спортивной арене. Вопрос о возможности выступлений на внутрироссийских соревнованиях обсуждается, но на данный момент он может [выступать там]. Думаю, что не будем оспаривать наказание, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок.

В том же заявлении бюро FINA, в котором сообщается о дисквалификации Рылова, есть информация и о том, что российские спортсмены не смогут принимать участие ни в июньском чемпионате мира, ни в других международных соревнованиях до конца года. Это делает дисквалификацию Евгения во многом условной — он не смог бы стартовать и без этого наказания. Однако попытка привлечь спортсмена к ответственности за его политическую деятельность вне стадиона в исполнении спортивной организации в целом выглядит очень тревожно.

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Пожертвовать одним годом

В начале апреля Рылов принимал участие в отборочных соревнованиях к финалу Кубка России в Обнинске и показал, что пока находится не в лучшей форме. На обеих дистанциях, на которых стартовал Евгений, он проиграл менее именитым конкурентам. На 100 м вольным стилем он стал третьим, уступив Ивану Гиреву и Андрею Жилкину, а на 50 м на спине — вторым, пропустив вперед Павла Самусенко. В интервью «СЭ» двукратный олимпийский чемпион говорил, что морально готов пожертвовать нынешним сезоном, поскольку год является постолимпийским, а в следующем году будет еще один чемпионат мира.

На ближайший ЧМ, который пройдет с 18 июня по 3 июля в Будапеште, россиян сначала допустили в нейтральном статусе. Но после того как ряд западных сборных начали угрожать бойкотом соревнований в случае выступления наших спортсменов, в FINA изменили решение. Однако еще до этого Рылов официально отказался от поездки в Будапешт — в знак протеста из-за вмешательства политики в дела спорта. Примерно в тот же период с Рыловым разорвал контракт британский производитель экипировки и команда Международной лиги плавания, которую финансирует бизнесмен украинского происхождения.

В нынешнем году Рылов намеревался стартовать на чемпионате России, который пройдет в Казани с 24 по 29 апреля, а также в финале Кубка страны в августе, куда планируется пригласить представителей Белоруссии, Казахстана и ряда других стран. Правда, теперь не совсем понятно — распространяется ли дисквалификация FINA на внутренние старты. В любом случае, со спортивной точки зрения пропуск одного сезона взрослым спортсменом — совершенно не критично. Хотя лучше это делать по собственной воле или по решению врачей, а не по прихоти политизированных функционеров.

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Нельзя дисквалифицировать за гражданскую позицию

Примеры, когда пловцы получали дисквалификации за поступки, совершенные вне бассейна, конечно же, были. В 2009-м легендарный Майкл Фелпс был дисквалифицирован на три месяца за «неспортивное поведение» после публикации его фото с частной вечеринки с устройством для раскуривания наркотика. Это не являлось нарушением антидопинговых правил, но поведение Фелпса сочли «неэтичным». Также получил отстранение от сборной японский пловец Дайи Сэто, которого публично уличили в супружеской неверности, а скандал выплеснулся в СМИ. Однако все это — истории с аморальным поведением в частной жизни, а в случае с Рыловым речь о выражении гражданской позиции спортсмена, которая вне соревнований не ограничена никакими кодексами.

Сравнительно недавно была также история с пловцом из США, двукратным олимпийским чемпионом Клитом Келлером, принимавшим участие в штурме Капитолия. Он был осужден по уголовной статье, раскаялся и получил условный срок. Однако сравнивать это дело с кейсом Рылова тоже некорректно. Во-первых, Келлер давно закончил карьеру и не находится в юрисдикции спортивных организаций. Во-вторых, с точки зрения законов своей страны он совершил противоправные действия. Евгений в России законов не нарушал, а попытка FINA определить, какие политические воззрения допустимы для спортсмена, а какие нет, — это точно превышение полномочий. Тем более что Рылов — пока единственный попавший под санкции спортсмен с концерта в «Лужниках». Дисциплинарное дело открыто также против гимнаста Ивана Куляка, но он ранее устроил акцию на этапе Кубка мира.

Евгений Рылов. Фото Global Look Press
Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

«Это решение необходимо оспаривать, — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Рылов высказал свою гражданскую позицию, и дисквалифицировать за это — значит нарушать все международные правила. FINA вступила в ряды политизированных федераций, дискриминирующих российских спортсменов без каких-либо причин. И подобное отношение к Рылову за его позицию и за российский паспорт — это русофобия, граничащая с нацизмом. А может быть, это вообще какое-то личное отношение к Рылову? Вспомните, как его дискриминировали и провоцировали на Олимпийских играх в Токио. Истерия продолжается, а нам важно на нее своевременно реагировать. Необходимо защищать наших спортсменов, оспаривать подобные неправомерные решения. Насколько мне известно, у Рылова есть 21 день, чтобы сделать это».

Евгений Рылов
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