Россию уже отстранили от хоккейных турниров в следующем году? Решений не было, но формально это выглядит именно так

Чтобы вернуть нашу сборную, ИИХФ придется менять регламенты чемпионатов мира.

23 апреля в Германии стартует юниорский чемпионат мира. Первый крупный хоккейный международный турнир, на котором из-за отстранения со стороны ИИХФ не будет России и Белоруссии.

На ЮЧМ в Ландшут и Кауфбойрен должна была поехать, вероятно, самая талантливая юниорская сборная России за почти два десятка лет во главе с Матвеем Мичковым и с очень большими перспективами взять золото.

В отличие от взрослого чемпионата мира и МЧМ в августе, на которых ИИХФ нашла России и Белоруссии замену, в данном случае было решено уменьшить число команд с традиционных 10 до 8. Вместо двух групп по 5 команд — две по 4. Все 8 попадают в четвертьфинал, и никто не вылетает во второй (или, если официально, IA) дивизион ЮЧМ.

В обычной ситуации схема была следующей: вниз уходила одна сборная, которую меняла лучшая команда второго дивизиона.

Сейчас же, о чем сообщает материал на сайте ИИХФ, из IA вверх должны подняться две сборные. Они уже известны: турнир во втором дивизионе почти закончен, и его выиграли Словакия и Норвегия.

Таким образом получается, что 10 участников следующего юниорского чемпионата мира уже определены — и очевидно, что, если не произойдет чего-то экстраординарного, никто из них не будет отстранен от турнира. А значит, чтобы Россия и Белоруссия приняли участие в следующем ЮЧМ (без учета других обстоятельств) в высшем дивизионе, число команд должно быть увеличено до 12.

ИИХФ ранее никак официально не объявляла об отстранениях российских сборных от турниров, которые пройдут осенью 2022 года или позднее. И наверняка федерация будет оттягивать формальное решение на как можно более долгий срок.

Но если с ЮЧМ ситуация кажется более простой (сменить календарь с 10 на 12 команд реально), то уже скоро похожий вопрос возникнет вокруг взрослого чемпионата мира.

Там Россию и Белоруссию сменили Австрия и Франция. Регламент при этом остается прежним, две худшие команды вылетают. Во втором дивизионе пять команд (вместо привычных шести), две из них поднимутся наверх.

К концу мая состав участников следующего ЧМ уже будет определен. Но при 16 сборных в нем не может быть России — так как исключить по регламенту никого не получится. При этом прямо сейчас россияне не то что не отстранены от ЧМ-2023 — он по-прежнему значится как турнир, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

В регламенте ИИХФ сказано, что дисквалифицированная сборная автоматически вылетает в более низкий по рангу дивизион. Однако поскольку сборные России и Белоруссии на ЧМ и ЮЧМ не нарушали никаких правил и не отказывались участвовать сами, далеко не очевидно, что этот пункт будет применен в реальности.

Если санкции ИИХФ с России и Белоруссии будут сняты, федерации придется выдумывать, что делать со следующим чемпионатом мира. Отправлять нашу сборную в низший дивизион? Совсем абсурд. Проводить дополнительную квалификацию перед ЧМ? Не совсем справедливо. Увеличивать число команд до 18? Наверное, самый логичный вариант — но при этом беспрецедентный для истории турнира. Увы, как и все сейчас происходящее.