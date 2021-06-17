Рекордсмен мира рвется к золоту Токио-2020.

Антон Чупков

Родился 22 февраля 1997 года

Действующий рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом (2.06,12)

Бронзовый призер Олимпийских игр (2016)

Двукратный чемпион мира (2017, 2019)

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019)

Двукратный чемпион Европы (2018, 2021)

Двукратный серебряный (2018, 2021) и бронзовый (2018) призер чемпионатов Европы

Победитель юношеской Олимпиады (2014)

Четырехкратный победитель Европейских игр (2015)

На предстоящей Олимпиаде в Токио одной из главных российских надежд будет Антон Чупков. Действующий чемпион и рекордсмен мира должен стать важной частью эстафетной команды и показать высокие результаты в личных стартах. Пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро Антон стал третьим на дистанции 200 метров брассом, перед Играми в Японии он главный фаворит в этой дисциплине. Но Олимпиада-2020 будет во всех смыслах необычной. Ковидные ограничения, запрет на российскую символику, выступление без флага и гимна — обо всех сложностях перед Токио Антон рассказал в интервью «СЭ».

Не так важно, кто как плыл по сезону, — все решится в Токио

— Ваш последний турнир — чемпионат Европы. Его многие называли скорее тренировочным перед Олимпиадой. У вас такое же мнение?

— Все об этом говорит, и подготовка к чемпионату Европы, и результаты на ЧЕ. Получилась такая простартовка перед Токио, не более того. Есть еще моменты, за счет которых можно сильно улучшить тот результат, который показали на Европе. Весь акцент сейчас на Олимпийские игры, стараемся не размениваться на предварительные турниры. Тот же чемпионат России для меня не приоритетный старт, хотя многие делают ставку именно на отбор. Логика попасть в сборную, а дальше — как пойдет мне кажется неправильной.

— Верная мысль, только как правильно подготовить свой организм так, чтобы выйти на пик формы в нужный момент — именно перед Играми в Токио?

— Надо доверять своему тренеру, он следит за состоянием спортсмена на тренировках, соревнованиях, лучше других знает, как правильно подготовиться к важному старту. И если тренер видит, что мой организм уже не может, я устал и не вывожу тренировку, то он облегчает их, дает передохнуть. Чтобы дальше выдать сильный цикл. Перед Олимпиадой проделан большой объем работы, чувствую себя хорошо, и сейчас главное — грамотно подвестись к Играм.

— Вы следите за тем, что показывают конкуренты? Журналисты любят проводить онлайн-турниры между пловцами, сравнивая показанные на разных турнирах секунды.

— Не думаю, что это важно. Когда мы все вместе встретимся и встанем на соседних дорожках, все сложиться может совсем иначе. А промежуточные результаты по сезону дают, конечно, примерное представление о перспективах, но не более. Секунды у ребят неплохие, под мой рекорд мира подбираются. Но посмотрим, как все сложится в Токио. Обычно лучшие результаты сезона случаются на главном старте. Там совсем другие эмоции, мотивация.

— Не настораживают успехи соперников?

— Нет, наоборот, больше мотивации показать на Олимпиаде все, на что способен. Расслабляться нельзя.

— Для вас что важнее — победить в Токио или установить новый мировой рекорд?

— Спортсмен может показать свой лучший результат, но не выиграть золото. Либо победить, но выдать не самые быстрые секунды. Сложно сказать, что лучше. Самое классное чувство, когда побеждаешь с личным рекордом. Но на турнирах уровня Олимпиады и ЧМ нет ничего важнее победы. Главное — выиграть.

Переживаю, как вакцинация может сказаться на функциональном состоянии

— Читали новости о подготовке японцев к Олимпиаде? Меры по борьбе с коронавирусом будут беспрецедентные.

— Слышал, что будут устанавливать приложение в телефон и отслеживать местоположение каждого спортсмена. Шаг в лево, шаг в право — домой. Что тут скажешь, ограничения в любом случае будут. Нужно просто смириться и пережить этот момент.

— Иногда такие новости напоминают антиутопии прошлого века.

— Даже хуже, чем в антиутопии. Но мы в Токио будем всего 10 дней, так что вытерпим. Наше дело — выступать. Хорошо, что Игры в принципе проведут и не будут больше откладывать. Прошло уже пять лет, многие ветераны собираются заканчивать со спортом. Трудятся, стараются, ждут Олимпиаду.

— До сих пор не ясно, будут ли в Токио болельщики. Для вас это важно? Учитывая, что разрешат посещать стадионы только гражданам и резидентам Японии.

— Большой разницы нет, хотя хочется слышать реакцию публики. Даже сейчас на чемпионате Европы по футболу, где пускают по 25 процентов зрителей, уже есть привычная соревновательная атмосфера. Так что хорошо бы увидеть зрителей. Японские болельщики постараются поддержать всех участников Олимпиады, они хорошо умеют болеть. Ну и наша команда будет на трибунах поддерживать своих.

— Планируете посетить другие виды спорта в Токио?

— Здорово будет, если оргкомитет разрешит, хотя вряд ли у нас по времени получится. Мы прилетаем в Токио, выступаем — и на следующий день сразу улетаем. Так что возможности выйти и погулять у нас не будет.

— На церемонию открытия тоже не сможете попасть?

— Я был на церемонии в Рио. В первые дни я не плыл, поэтому с удовольствием пошел. Сейчас у меня в первый же день первая дистанция — 100 метров, так что я не буду отвлекаться.

— Японцы опасаются появления в Токио «олимпийского штамма» коронавируса. А вы не боитесь сложной эпидемиологической обстановки?

— Я стараюсь сейчас не летать в другие страны, не посещать массовые мероприятия. Берегу себя. До Игр, правда, не буду вакцинироваться — не успею. Переживаю за свое функциональное состояние после вакцинации, она может повлиять на мою подготовку к Олимпиаде и как-то отразиться на результатах. Пока рисковать не будем, а после Токио — посмотрим.

Мы не кричим, что сейчас всех победим

— Многие общественные деятели в России выступали с призывами бойкотировать Олимпиаду, где Россия будет выступать в нейтральном статусе. Как вы относитесь к таким призывам?

— У нас в любом случае будет флаг Олимпийского комитета России, где есть триколор. Не будет гимна, но есть замечательная музыка Петра Чайковского. Мы готовились к этому старту пять лет и готовы воевать за страну. Все равно все будут понимать, что мы — это сборная России.

— Как вы оцените свои перспективы на удачное выступление в Токио?

— Результаты на моей дистанции сильно выросли. Не люблю загадывать наперед, скажу только, что буду стараться показать свой лучший результат. Должно быть все хорошо.

— Предстоящую Олимпиаду для России в плавании называют потенциально едва ли не самой «золотой» в нашей новейшей истории. Вы согласны с таким мнением?

— У нас действительно подходит к своему пику хорошее поколение ребят, но мы не занимаемся шапкозакидательством. Не собираемся в круг и не кричим, что сейчас встанем и всех победим. Просто каждый понимает свой потенциал и знает, что мы можем бороться за очень высокие места. Практически в каждом виде, в каждой эстафете перспективы очень хорошие.

— К примеру, если брать эталонный вид — комбинированную эстафету. Можем рассчитывать на победу в ней?

— Главными конкурентами традиционно будут американцы. И у нас все есть, чтобы с ними биться. Еще и британцы — серьезные соперники, с отличным составом. Но и у нас хорошая команда, так что нет ничего невозможного.

— Примерный состав на эстафеты уже сейчас для себя видите?

— Как правило, расстановку делают по результатам, которые мы показываем на конкретном старте. Кто быстрее проплывет «личку» — тот и выступает в эстафете. Это лучший и самый правильный подход — решать на месте.

Русские должны поддерживать свою команду, как бы она ни выступала

— На результаты часто влияет часовой пояс. Будете проводить сбор на Дальнем Востоке или заранее перестраивать свой день под время Японии?

— Уже объявили, что в Токио финалы будут утром по японскому времени, а это значит — ночью по московскому. Тяжело к этому привыкнуть, мы впервые будем плыть финалы утром. Акклиматизация у нас планируется, едем во Владивосток. Две недели будем жить там, готовить организм. Это очень важно, поскольку не все спокойно переживают резкую смену дня и ночи. Я, например, тяжело. А так будет время прийти в себя.

— Сейчас у вас отпуск или активные тренировки?

— Работаю на полную, ежедневно, несколько раз в день. Разве что вечером удается найти время посмотреть чемпионат Европы. Я фанат футбола и стараюсь не пропускать важные игры.

— В Питер не планируете ехать?

— Тяжело будет успеть, да и ситуация с вирусом напряженная. А так, конечно, бы хотелось. Я часто бываю на стадионе.

— За кого переживаете на Евро?

— Больше всего, конечно, за наших. Надеюсь, после победы над финнами мы увидим и достойную игру с Данией. Хоть много критики, но мы — русские, надо поддерживать свою команду, как бы она ни выступала. Еще нравится Португалия, я восхищаюсь Криштиану Роналду. У них хороший состав, уверенная победа над Венгрией. Могут повторить свой успех с прошлого Евро.