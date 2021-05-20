У Рылова — временный кризис, а Чупков — бесподобен.

Что-то непонятное происходит с одной из главных звезд мирового плавания Евгением Рыловым. В интервью «СЭ» накануне ЧЕ он предупреждал, что в Будапеште будет под загрузкой и поплывет не так быстро, как на отборе. И уже по утренним этапам в кролевых эстафетах было понятно, что двукратный чемпион мира сейчас тяжеловат. Однако класс Рылова настолько высок, что даже после колоссального блока работы он способен показывать недосягаемые для большей части соперников секунды. Особенно на спине.

Евгений Рылов. Фото AFP

Проблемы с самочувствием

Однако в Будапеште что-то произошло. В полуфинале 100 м Евгений показал 53,15 (на отборе в Казани у него было 52,12) и в решающем заплыве, казалось, по традиции скинет хотя бы полсекунды. Этого с лихвой хватило бы для победы. Но в финале с самого начала что-то пошло не так. Наш спортсмен был только седьмым на развороте, а на последнем четвертаке вообще бросил работать, что Рылову совершенно несвойственно. В итоге он последний. Восьмой.

Объяснение тут может быть только одно: проблемы с самочувствием. Женя был явно не в своей тарелке. Будем надеяться, ничего серьезного и случился единичный сбой. Посмотрим, что будет на 200 м, возможно, уже после них все прояснится. Предвариловка и полуфиналы пройдут в пятницу.

Что до «сотни» на спине, то за эту дистанцию нам должно быть особенно обидно. Начнем с того, что даже третий номер сборной Григорий Тарасевич со своими секундами был бы здесь с медалью. Но он выбыл только из-за того, что в полуфинал ЧЕ по регламенту могут проходить не более двух представителей одной страны. От нашей команды туда пробились Рылов и Колесников. Причем Климент в предвариловке проплыл по личнику — 52,32!

Новый рекорд Климента

С учетом нынешнего состояния Рылова Колесников должен был легко забирать эту «сотню». Но его подкосило расписание. Климент выложился на кролевых 100 м, на которых стал чемпионом Европы, а уже через 10 мин ему пришлось выходить на полуфинал на спине. Донельзя закисленный, спортсмен просто не успел прийти в себя. Будь у него еще хотя бы 10-15 минут, все было бы по-другому. А так Колесников пролетел мимо финала, еле доплыв ту «сотню» и без сил вылезая из бассейна. Ставить две смежные дистанции подряд — это большой привет организаторам. Логики никакой. Программа среды начиналась с 1500 м, а потом было две «сотни» друг за другом. Поставить «полторашку» между ними было бы гораздо логичнее и понятнее.

Тем не менее Клименту дали возможность расставить все точки. В комбинированной микст-эстафете его поставили на первый этап. И свои 100 м на спине он пронесся за 52,09. Напомним, что у победителя гладкой «сотни» румына Глинты — 52,88. А 52,09 — это быстрее рекорда Европы Камиля Лакура 11-летней давности! Жаль только с недавних пор первые этапы в эстафетах не засчитываются как официальные рекорды. Но это формальности. В Токио Колесников однозначно намеревается проплыть еще быстрее.

Антон Чупков. Фото AFP

Ну а украшением программы стал очередной гроссмейстерский заплыв Чупкова на 200 м брассом. Антон в своем фирменном стиле одним из последних проплыл первые 100 м, добавил на третьем «полтиннике» и взорвал на четвертом. Рекордсмен мира впервые с ЧМ-2019 разменял 2.07 и заочно передал привет Шоме Сато, который показывает фантастические секунды у себя дома и считается одной из главных надежд Японии на домашней Олимпиаде. В Токио Чупков и Сато будут сражаться на запредельных скоростях, и практически наверняка судьба золота будет решаться на секундах быстрее рекорда мира.

Будапешт, Венгрия

Чемпионат Европы по плаванию



Женщины. Баттерфляй. 100 м. 1. Капаш (Венгрия) — 2.06,50. 2. Хоссу (Венгрия) — 2.08,14. 3. Чимрова (Россия) — 2.08,55.



Мужчины. Спина. 100 м. 1. Глинта (Румыния) — 52,88... 8. Рылов (Россия) — 53,51. Брасс. 200 м. 1. Чупков (Россия) — 2.06,99. 2. Каминга (Нидерланды) — 2.07,35... 6. Пригода (Россия) — 2.09,23.



Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. 1. Великобритания — 3.38,82... 4. Россия (Колесников, Ефимова, Минаков, Каменева) — 3.43,60.