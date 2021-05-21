Ефимову нужно ставить на 200 м на Олимпиаде вопреки отбору! Мы морозим уши назло маме

На этой дистанции Юля будет в Токио с медалью.

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Женщины. Брасс. 200 м. 1. Реншоу (Великобритания) — 2.21,34. 2. Мами (Швейцария) — 2.22,05. 3. Ефимова (Россия) — 2.22,16. 4. Чикунова (Россия) — 2.22,17.

Мужчины. Кроль. 200 м. 1. Малютин (Россия) — 1.44,79.

Не дать Ефимовой проплыть 200 м на предстоящей Олимпиаде — безумие. Да, на отборе она проиграла Марии Темниковой и Евгении Чикуновой. Но нам ведь интересна расстановка сил не на 8 апреля, а объективная, так? И сейчас все понимают, что в Японии Ефимова проплывет значительно быстрее Темниковой.

На чемпионате России Евгения Чикунова показала 2.21,63. Это без вопросов путевка на Игры и борьба там за медали. У Марии Темниковой в Казани было 2.22,76. Это личный рекорд для 25-летней спортсменки. И прежде за ней водилось показывать свои лучшие результаты именно на отборе, а не на главных стартах. Наконец, Юлия Ефимова на России показала лишь 2.24,16. И вот она, наоборот, всегда заметно прибавляет ближе к ключевым турнирам.

Что мы видим на этом Евро? В предвариловке Чикунова и Ефимова отсекают Темникову. В полуфинале Юлия показывает уже 2.23,56. А сегодня в финале шестикратная чемпионка мира выгрызла бронзу, на 0,01 опередив Чикунову. Результат Ефимовой — уже 2.22,16. Нет сомнений, что через два месяца она будет готова плыть в районе 2.20. Это — точно борьба за медаль, а вполне может быть, что и за золото. Относительно Темниковой такой уверенности нет.

Понятно, что апрельская готовность Ефимовой никак не волнует Марию — она-то своего шанса не упустила и путевку в Токио выиграла в честной борьбе. Но, мне кажется, нынешняя история слишком тонкая, чтобы загонять ее в общие рамки. Распутывать этот узел нужно в ручном режиме — обсуждениями, дискуссиями, поиском компромиссных вариантов.

Мое предложение — просто поменять Ефимовой и Темниковой дистанции на Олимпиаде. Для Марии, думаю, принципиальной разницы нет. Для нее участие в таких соревнованиях — уже победа. А для Юли 200 м — это шанс. На сотне ей будет объективно тяжело. Лилли Кинг сажает по 1.05 с копейками в тренировочном режиме — через два месяца будет на секунду быстрее. Есть Татьяна Шонмейкер из ЮАР, ощутимо добавили итальянки. Плюс на этой дистанции не исключено появление какого-нибудь вундеркинда — как это было с Рутой Мейлютите в Лондоне-2012.

На 200 м такие номера не проходят. Тут требуется совершенно другой тренировочный бэкграунд, опыт, тактическая мудрость. Все это у Ефимовой есть. Еще раз напомним, что два года назад Юля тоже неудачно проплыла «двести» на отборе — 2.23,88, — а на ЧМ победила с гигантским преимуществом (2.20,17 против 2.22,52 у второго места). Так зачем изобретать велосипед? Это ее дистанция.

Оставить все как есть и просто заявить в Токио на 100 м Ефимову, а на 200 м Темникову — это все равно что пустить все на самотек. Против здравого смысла. Проявить принципиальность, но при этом сделать хуже всем — едва ли разумный шаг. Давайте поищем другие выходы.