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Ефимова и другие звезды претендуют на миллион рублей за чемпионат России. Как федерация мотивирует спортсменов?

Чемпионат России по плаванию пройдет с 14 по 19 апреля в Казани
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press
Хотя об Олимпиаде мало кто думает, настрой на турнир серьезный.

В Казани в воскресенье стартует предолимпийский чемпионат страны. В иной ситуации к турниру было бы повышенное внимание, ведь именно на этом старте обычно решается, кто именно поедет на Олимпиаду. Однако шансы российских пловцов попасть на Игры в Париж все больше стремятся к нулю, поэтому в ход идут другие приемы. ЧР хотят представить как самодостаточный турнир и едва ли не главный старт сезона. Для этого федерация плавания подготовила немаленький призовой фонд, отдельной строкой прописаны финансовые награды за мировые рекорды, чтобы даже лидеры нашли в себе мотивацию работать по полной. Однако будет в бассейне Татарстана как минимум один человек, кто еще не ставит на олимпийской мечте крест — Юлия Ефимова.

Ефимова планирует бороться за Олимпиаду

Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова примет участие в чемпионате России в Казани. Звезда мирового брасса заявлена сразу на четыре дистанции. Помимо привычных для Юлии 50, 100, 200 метров брассом, спортсменка выступит и на дистанции 200 метров комплексом, чего мы давно в исполнении Юлии не видели. Да и в целом на чемпионатах страны по длинной воде она не выступала ровно с олимпийского отбора к Играм?2020 в Токио. Того самого отбора, когда пловчиха не попала в состав по своей главной на тот момент дистанции 200 метров и плыла в Японии только сотку. С тех пор Юлия не стала ни моложе, ни быстрее. Ей тяжело выдерживать конкуренцию даже внутри страны, однако мечта закрыть главный гештальт в своей жизни — завоевать «золотую» олимпийскую награду — все еще в ней жива.

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Ефимова стала единственной в нашем плавании, кто публично заявил о планах отбираться на Олимпиаду в Париж. Ровно в тот момент, когда против «нейтрального» статуса высказываются и в ОКР, и в федерации плавания. Отказываются играть по правилам МОК и World Aquatics поочередно Климент Колесников, Мария Каменева, Евгения Чикунова... Иван Гирев, ранее получивший нейтральный статус первым из россиян, недавно из списков Aquatics Integrity Unit был исключен — по просьбе самого Ивана. Но Юлия намерена идти на компромиссы ради поставленной цели, и, к счастью, мешать ей в этом никто не намерен. Президент ВФП Владимир Сальников подчеркнул, что решать, ехать на Олимпиаду или нет, должны сами спортсмены, хотя его личная позиция и позиция возглавляемой им федерации всем известна. Другое дело, что и сама Ефимова планирует подавать документы на «нейтралитет» исходя из результатов чемпионата страны.

Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Для спортсменов подготовили щедрый призовой фонд

Пока что форма Юлии не особо впечатляет, так что желание сначала проверить себя в деле, прежде чем думать об Олимпиаде, логична. Тем более что соперниц лучше, чем в России, в женском брассе найти трудно. Главные конкурентки — Евгения Чикунова и Ника Годун — в деле, подрастают и новые — так что даже место в тройке ни на одной из дистанций Ефимовой никто не гарантирует. Тем более что для поддержания мотивации спортсменов ВФП подготовила щедрый призовой фонд. Помимо наград за каждую отдельную дисциплину, будут и премии за лучший результат по итогам всего чемпионата. Топ-10 спортсменов по очкам в каждом из четырех стилей плавания отдельно у мужчин и у женщин получит от 600 до 60 тысяч рублей, наградят вплоть до премии в 218 тысяч и личного тренера.

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Но это еще не все. Полмиллиона рублей — приз лучшему спортсмену и спортсменке во всех дисциплинах. А самый большой куш — 1,25 миллиона рублей — можно получить, если установить на ЧР в Казани мировой рекорд. И это вдобавок к установленной самой World Aquatics денежной премии. Правда, максимальная сумма полагается только в том случае, если рекорд мира показан на олимпийской дистанции. На неолимпийской — только 750?тысяч. За рекорд Европы премия составит по 400 и 200 тысяч соответственно. За рекорд России — по 162 тысячи и 125 тысяч рублей. И сноска про премию за мировой рекорд — это не пустая формальность, Чикунова с Колесниковым уже доказали, что устанавливать новые исторические достижения, даже не выезжая за пределы страны, вполне возможно. Кстати, сделали они это именно в Казани. Почему бы не повторить?

Пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов
Климент Колесников и Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Отборочный статус чемпионата России вызывает сомнения

Всего на дорожки казанского Дворца водных видов спорта выйдут почти 700 спортсменов из более чем 70 регионов России, а также спортсмены из Белоруссии, которые, правда, выступают на турнире из-за правил Минспорта РФ вне конкурса. За 41 комплект наград борьбу будут вести, помимо прочих, Евгений Рылов, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Арина Суркова, Кирилл Пригода, Владислав Гринев, Андрей Минаков, Илья Бородин, Светлана Чимрова, Анна Егорова и целых две Дарьи Устиновы. Судя по интервью спортсменов, большинство рассматривает чемпионат России как ключевой старт и готовится к нему если не как к Олимпиаде, то как минимум как к чемпионату мира, который, собственно, и проходил недавно без россиян в Катаре. После Казани пловцов ждет финал Кубка России в Екатеринбурге, Игры БРИКС, Игры Дружбы — так теперь выглядит календарь стартов.

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Однако будет в нем и особенный турнир — международный старт в Баня-Луке. В Боснию и Герцеговину пловцы отправятся в конце апреля, как раз сразу после казанского ЧР. Для российских пловцов это будет первый за два года международный турнир, хотя его статус и даже регламент проведения до сих пор покрыты тайной. Главное, что надо о нем знать — результаты, показанные в сербской автономии этой балканской страны, признаются World Aquatics в вопросе квалификации на Олимпиаду. Напомним, что система отбора на Игры в плавании специфическая и главное — выдать в олимпийский год квалификационный норматив. Обычно принимался в зачет даже национальный чемпионат, однако на чемпионат России-2024 это не распространяется. Так что если кроме Ефимовой кто-то задумается о хрусте французской булки, то после Республики Татарстан надо будет ехать в Республику Сербскую.

Плавание
Евгений Рылов
Евгения Чикунова
Климент Колесников
Юлия Ефимова
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