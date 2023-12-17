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Ефимова вышла в бассейн в костюме розового фламинго. И впервые за несколько лет обыграла Чикунову

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Ника Годун, Юлия Ефимова и Евгения Чикунова
Ника Годун, Юлия Ефимова и Евгения Чикунова.
Фото Алексей Савченко/Всероссийская Федерация плавания
Юлия вернула победную форму и устроила шоу на бортике бассейна.

Когда Юлия Ефимова объявила о своем возвращении в спорт, мало кто рассчитывал, что у одной из лучших пловчих в истории России получится вновь показать свой прежде высочайший уровень. И недавний чемпионат страны это, казалось бы, доказал, ведь Ефимова осталась на турнире без золота. Но теперь, похоже, Ефимова снова на коне! Вернее, на фламинго... Шестикратная чемпионка мира вышла в бассейн в уникальном костюме, после чего уверенно победила на одной из своих любимых дистанций. Юлию рано списали?

Ефимова обескуражила Чикунову костюмом

Юлию Ефимову часто критикуют. Причем критика сводится к тому, что в последние годы от былой спортсменки не осталось уже и следа. Только медийный шум вокруг нее, а вот результата на плавательной дорожке от нее ждать бессмысленно. И когда Юлия приостанавливала карьеру, подобные претензии еще могли звучать уместно. Но сейчас Ефимова вновь в деле. И она не просто вернулась в спорт ради пиара. Она готова побеждать, что и доказывает на практике. Так, Юлия неожиданно для многих выиграла на дистанции 50 метров брассом на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. Причем обыграв своих главных конкуренток — Евгению Чикунову и Нику Годун. Победила в своем излюбленном стиле — не форсируя старт и делая упор на финиш. Что интересно, Чикунова и вовсе третья — рекордсменка мира и сменщица Ефимовой в эту субботу была не в лучшей форме.

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Зато Ефимова была хороша как в плане спорта, так и в плане самопрезентации. Ведь она устроила шоу еще до заплыва. Когда девушек перед финалом объявлял диктор, Юлия вышла в бассейн... в кожаной куртке, шляпе и надувном костюме розового фламинго. В него Ефимова залезла по пояс и шла до стартовой позиции как наездница. «Надо всегда выходить в таком костюме веселом, более расслабленно себя чувствую, — поделилась потом спортсменка своими впечатлениями с порталом matchtv.ru. — Мне кажется, я обескуражила соперниц своим внешним видом. Сначала я увидела фламинго, потом в машине у подружки нашла шляпу, а сегодня пришла идея надеть куртку и парик. Так наряд и собрали». Отвлечь соперниц точно получилось, ведь та же Чикунова с трудом скрывала улыбку после того, как увидела перформанс от Ефимовой.

Дмитрий Савенко, Евгений Рылов и Федор Есин
Дмитрий Савенко, Евгений Рылов и Федор Есин.
Фото Алексей Савченко/Всероссийская Федерация плавания

Рылов вернул уверенность в себе после самого сложного этапа карьеры

Для Юлии не впервой так удивлять с выходом на старт. На чемпионате России она выходила на старт в майке «Спартака», в то время как Евгения — в футболке петербургского «Зенита». Эту идею девушки наверняка подхватили у Андрея Минакова, который недавно перешел в сборную Республики Татарстан и решил доказать свою привязанность к новому месту жительства игровой сеткой «Ак Барса». Пловец выходил на старт в хоккейной форме во время финальной серии Кубка Гагарина, где казанцы играли с московским ЦСКА — матчи шли параллельно с чемпионатом страны, который также принимала столица Татарстана. Вообще подобные шоу-презентации мы чаще привыкли видеть в единоборствах, например в UFC. Однако постепенно их перенимают и другие виды спорта. Например, в легкой атлетике любят заявить о себе спринтеры, тот же американец Ноа Лайлс, а до него и сам Усэйн Болт.

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Однако то, как вышла на старт Ефимова, это запомнится надолго. Шоу-выход даже затмил факт ее победы, хотя он не менее важен. Юлия давно не могла победить Чикунову, и казалось, что карьера 31-летней спортсменки движется к закату. Однако она вернулась, чтобы побеждать, и теперь доказывает это на практике. Пусть речь идет пока только о Кубке Сальникова (хотя турнир имеет международный статус), но дальше, кто знает, может, у нее и правда откроется второе дыхание. Как, например, у Евгения Рылова. После Олимпиады Евгений никак не мог найти себя, а 2023-й и вовсе назвал самым сложным годом в карьере. Однако в Санкт-Петербурге Рылов одержал очень важную для себя победу, которая вернула двукратному олимпийскому чемпиону уверенность в себе. А вера в собственные силы — едва ли не самое главное в спорте.

Плавание. Кубок Сальникова. Санкт-Петербург

Мужчины

50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев — 21,15
2-3. Климент Колесников — 21,20
2-3. Роман Шевляков — 21,20

50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Белоруссия) — 25,59
2. Олег Костин — 25,79
3. Данил Семьянинов — 26,28

200 м, спина
1. Евгений Рылов — 1.49,26
2. Дмитрий Савенко — 1.50,51
3. Федор Есин — 1.51,88

200 м, баттерфляй
1. Егор Павлов — 1.52,42
2. Михаил Вековищев — 1.53,28
3. Герман Зажирский — 1.54,75

400 м, комплекс
1. Илья Бородин — 3.58,21
2. Максим Ступин — 4.03,84
3. Алексей Сударев — 4.04,50

400 м, вольный стиль
1. Савелий Лузин — 3.40,84
2. Владислав Резниченко — 3.42,97
3. Роман Акимов — 3.43,21

Женщины

50 м, вольный стиль
1. Мария Каменева — 23,64
2. Арина Суркова — 23,98
3. Дарья Трофимова — 24,28

50 м, брасс
1. Юлия Ефимова — 29,76
2. Ника Годун — 29,85
3. Евгения Чикунова — 29,98

200 м, спина
1. Анастасия Осипенко — 2.07,34
2. Анастасия Дуплинская — 2.07,71
3. Елизавета Федосова — 2.10,42

200 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова — 2.07,58
2. Анастасия Маркова — 2.08,21
3. Анастасия Колпакова — 2.10,45

400 м, комплекс
1. Ирина Кривоногова — 4.35,02
2. Дарья Рогожинова — 4.38,32
3. Анастасия Сорокина — 4.38,64

800 м, вольный стиль
1. Ксения Мишарина — 8.15,85
2. Анна Егорова — 8.19,01
3. Софья Дьякова — 8.22,03

Смешанная эстафета
4x50 м, комплекс
1. Санкт-Петербург (Мирон Лифинцев, Роман Шевляков, Евгения Чикунова, Александра Курилкина) — 1.39,50
2. Новосибирская область (Александр Шмаков, Александр Трайт, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.40,08
3. Москва (Степан Калабин, Данил Семьянинов, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева) — 1.41,27

плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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