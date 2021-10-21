Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?

Международная федерация плавания и оргкомитет умывают руки, ссылаясь на решение спортсменов.

Совсем скоро в Казани должны пройти два крупных турнира по плаванию. Сначала российский этап Кубка мира, который все последние годы проходит в столице Татарстана. А затем и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (25 метров). Это будет первый большой старт для пловцов после Олимпиады и проверка перед зимним чемпионатом мира в Абу-Даби. Только вот максимального представительства добиться не получилось. Всему виной причем не пандемия, а проблемы в российско-украинских отношениях. Сборная Украины планировала ехать в Казань ограниченным составом, но даже единичные спортсмены самостоятельно (по версии федерации плавания наших соседей) от участия в первенстве Европы отказались.

Пловцы отказались ехать на чемпионат Европы самостоятельно

«Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченным составом, то есть с теми спортсменами, которые могут бороться за медали, — рассказал в беседе с украинским Suspilne.media президент Федерации плавания Украины Андрей Власков. — Государственный бюджет не финансирует выступления на турнирах, проводимых в России. Финансирование идет за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы поднимался флаг и звучал гимн Украины в случае высоких мест». По словам Власкова поехать на чемпионат Европы мог призер Олимпиады Михаил Романчук, а также полуфиналист Игр Владислав Бухов. Это были бы серьезные претенденты даже на победу, поскольку Романчук в Токио стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем и третьим на 800-метровке. 19-летний Бухов остался в шаге от финала на престижнейшей 50-метровке кролем и также мог рассчитывать на отличный результат в Казани. Но их в России не будет. Как уверяет Власков, исключительно по «личным причинам».

При этом проблемы в отказе от поездки на чемпионат Европы Владислав не видит. «Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет, — считает Власков. — Также в начале декабря будет чемпионат мира в Абу-Даби. Эти соревнования проходят почти одновременно, и готовиться к ним — это непросто. Тем более после Олимпийских игр». Помимо чемпионата Европы по плаванию в Казани перед ним пройдет российский этап Кубка мира по плаванию, но и там украинских спортсменов, судя по всему, не будет. При этом в казанской дирекции спортивных и социальных проектов отказались комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на решение украинской стороны. Не смогли дать комментарий по теме и в пресс-службе Минспорта РТ. Официально подтвердила слова Власкова Европейская лига плавания (LEN). «Со стороны Украины нет спортсменов, зарегистрированных на нашей платформе для этого соревнования, они не обязаны объяснять причину, по которой остаются в стороне. Федерации свободно решают, участвовать им или нет», — приводит слова представителя пресс-службы LEN РИА Новости.

Поездки украинских спортсменов в Россию разрешены за их счет

Это не первый случай, когда Украина решает отказаться от участия в проводимом на территории России соревновании. История началась с решения пропустить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2018 году. Далее последовали призывы к военнослужащим отказаться от участия в чемпионате Европы по борьбе в Каспийске. Подобный ход выглядел бы критическим для украинской команды, и многие спортсмены все равно приехали в Дагестан. Официально запрета на поездки граждан Украины на спортивные международные соревнования на территории России нет. Действуют ограничения на государственное финансирование подобных поездок. Запрещается и проведение учебно-тренировочных сборов для участия в таких соревнованиях. То есть поехать в Москву, Казань или Махачкалу можно. Но за свой счет.

Так, без особых проблем уже несколько раз приезжали в Россию представительницы художественной гимнастки. В феврале 2020-го украинки участвовали в этапе «Гран-при». Последним же заметным случаем бойкота стало решение украинской федерации футбола отказаться от участия в чемпионате мира по пляжному футболу, который прошел в августе в столичных «Лужниках». Вместо украинцев до Москвы добралась последняя команда, проигравшая отбор, — сборная Швейцарии. Швейцарцы дошли до полуфинала, где едва не остановили победный путь сборной России на домашнем старте. Наиболее интригующе выглядела ситуация вокруг футбольных чемпионата мира и Европы. Но на мундиаль украинцы не отобрались по спортивным принципам, а матчи первенства континента играли на аренах других стран. Есть проблемы и у российских атлетов, которые планируют ехать на турниры в Украине. К примеру, до сих пор под вопросом участие наших бойцов ММА в чемпионате Европы.

У Казани другая головная боль — «нерабочие дни»

Понять можно и пловцов, которые решили (если это действительно так) отказаться от поездки в Казань по личным обстоятельствам. Напряженная обстановка уже привела к тому, что украинским спортсменам достается даже за совместное фото с россиянами. Только отгремел скандал, связанный с «обнимашками» нашей олимпийской чемпионки Марии Ласицкене с Ярославой Магучих, как разразился новый. Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко сфотографировался с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. «И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал Зинченко в своем Instagram под фото. Пост Зинченко вызвал негативную реакцию на Украине.

В то же время оргкомитету казанского чемпионата Европы по плаванию точно не до отказа сборной Украины. Турнир пройдет со 2 по 7 ноября, а накануне в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Встает вопрос — как вообще проводить такой крупный старт во время нового локдауна? Официального ответа от представителей Минспорта РТ пока нет, но, по информации «СЭ», проблем быть не должно. Во-первых, президент Татарстана Рустам Минниханов не склонен вводить тотальные ограничения, и доступ на спортивные объекты контролируется наличием QR-кодов о вакцинации. Во-вторых, практику организации международного турнира с большим количеством иностранцев обкатали недавно на играх стран СНГ. Вероятнее всего, на ЧЕ будут даже зрители, пусть и в ограниченном количестве и прошедшие полный этап вакцинации либо переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. В таком же формате пройдет и Кубок мира. Все-таки эпидемиологические вопросы решить гораздо проще геополитических.