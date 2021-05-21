Жилкин стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 50 метров баттерфляем, Минаков – шестой

Российский пловец Андрей Жилкин стал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Жилкин показал результат 23,08 секунды. Его соотечественник Андрей Минаков – шестой.

Победил венгр Себастьян Сабо (23,00), серебро завоевал украинец Андрей Говоров (23,01).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.