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Жилкин стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 50 метров баттерфляем, Минаков – шестой

19:31

Российский пловец Андрей Жилкин стал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Жилкин показал результат 23,08 секунды. Его соотечественник Андрей Минаков – шестой.

Победил венгр Себастьян Сабо (23,00), серебро завоевал украинец Андрей Говоров (23,01).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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