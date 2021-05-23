Женская сборной России завоевала серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете

Женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 метров. Спортсменки показали результат 3 минуты 56,25 секунды.

Победительницами стали представительницы Великобритании (3.54,01), третьими финишировали итальянки (3.56,30).

В финальном заплыве в составе российской команды выступали Мария Каменева (спина), Юлия Ефимова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль).