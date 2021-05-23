Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходили в Будапеште с 10 по 23 мая.
Российская команда завоевала 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняли британцы (12-13-7), третье — итальянцы (10-14-20).
В программу чемпионата Европы по водным видам спорта входили соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию на открытой воде.
Российские прыгуны в воду завоевали 13 медалей (5-4-4) и выиграли общий зачет.
Сборная России по синхронному плаванию также заняла первое место с шестью золотыми медалями.
В плавании на открытой воде россияне с одной бронзовой наградой стали шестыми в общем зачете.
Российские пловцы завоевали 22 медали (9-5-8) и заняли второе место в общем зачете. Первыми стали британцы (11-9-6), третьими — итальянцы (5-9-13).
Следующий чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Дохе с 6 по 22 октября. В 2025 году соревнования примет Казань. (ТАСС)
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю