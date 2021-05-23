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Мужская сборная России стала второй в эстафете 4x100 м на чемпионате Европы

20:23
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Мужская сборная России показала второй результат в эстафете 4x100 м комбинированным стилем.

Победу одержала команда Великобритании с результатом 3 минуты и 28,59 секунды. Россияне проиграли 0,91 секунды. Третьими финишировали итальянцы (+1,34).

В финальном заплыве в составе российской команды выступали Климент Колесников (спина), Кирилл Пригода (брасс), Михаил Вековищев (баттерфляй) и Андрей Минаков (вольный стиль).

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