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Женская сборная России выиграла эстафету 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию

19:47
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Женская сборная России завоевала первое место в эстафете 4 по 50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию в Казани.

В составе российского квартета выступили Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова. Они показали результат 1 минута 34,92 секунды.

Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Польши.

Мужская сборная России в составе Владимира Морозова, Владислава Гринева, Евгения Рылова и Климента Колесникова в этой же дисциплине показала третий результат. Первое место заняли голландцы, второе — итальянцы.

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Иван Шитик все материалы автора
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