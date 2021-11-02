Женская сборная России выиграла эстафету 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию

Женская сборная России завоевала первое место в эстафете 4 по 50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию в Казани.

В составе российского квартета выступили Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова. Они показали результат 1 минута 34,92 секунды.

Второе место заняла сборная Нидерландов, третье — команда Польши.

Мужская сборная России в составе Владимира Морозова, Владислава Гринева, Евгения Рылова и Климента Колесникова в этой же дисциплине показала третий результат. Первое место заняли голландцы, второе — итальянцы.