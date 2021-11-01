Пловчиха Каменева объяснила, почему неудачно выступила на Олимпиаде в Токио

Российская пловчиха Мария Каменева назвала причину своего неудачного выступления на Олимпиаде в Токио.

«При подготовке к Олимпийским играм в моем тренировочном процессе было очень мало тренировок на суше, в частности, в тренажерном зале. Для спринтера это, скорее всего, важная часть тренировочного процесса. Возможно, это и было одной из ошибок и причиной моего неудачного выступления на Олимпийских играх и на других соревнованиях», — приводит слова Каменевой ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Каменева не смогла выйти в финальный заплыв на дистанции 100 м на спине.

Россиянка выступит на предстоящем чемпионате Европы по плаванию в Казани. Турнир пройдет с 2 по 7 ноября.