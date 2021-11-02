Россиянка Насретдинова прокомментировала историческую медаль на чемпионате Европы по плаванию

Чемпионка мира и Европы Розалия Насретдинова в интервью «СЭ» прокомментировала победу женской сборной России по плаванию на чемпионате Европы на короткой воде (25 метров) в Казани.

Команда в составе Насретдиновой, Арины Сурковой, Марии Каменевой и Дарья Клепиковой с результатом 1.34,92 секунды заняла первое место в эстафете 4 по 50 вольным стилем.

«Не скажу точно, но есть ощущение, что никогда раньше эту эстафету не выигрывали. Максимум — в тройке были, и то редко, — подчеркнула Насретдинова. — Не сказать, конечно, что верили в успех поэтому, неожиданно начинать сразу с победы. Но мы старались, конечно, надеялись и верили в свои силы. Разве что теперь эмоции такие смешанные, не осознали еще до конца. Будто чемпионат России выиграли, до конца не понимаем, что произошло. Не до конца довольна собой правда, после своего этапа я уходила третьей. Но девочки постарались, отыгрались. После перерыва в пару лет я относительно могу быть довольна. Неплохо для возвращения. Главное, что выиграли, время не так важно».

Ранее россиянки в этой дисциплине ни разу не побеждали.

«Конечно, Казань мой любимый город, родные стены. Возможно, они как раз и помогают. Тут тепло, уютно, по-домашнему. К сожалению, в этот раз из-за ограничений родственники и друзья присутствовать здесь не смогли, но они смотрят по телевизору, поддерживают нас. Дальше плыву свои 100 метров вольным стилем, а что будет по эстафетам пока непонятно. Я третья в сборной, так что тренеры будут смотреть. Нужно работать. Работа — главный залог успеха в нашем деле», — сказала Насретдинова.