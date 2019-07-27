Зеппельт раскритиковал FINA после инцидентов с бойкотом церемонии награждения

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный по материалами о допинге в российском спорте, выразил мнение, что Международная федерация плавания (FINA) поступает неверно. Организация приняла решение ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения.

- Допингистов защищают, а спортсмены, протестующие против них, наказываются. Добро пожаловать в мир FINA. После скандала на чемпионате мира FINA ужесточила наказания за протесты, — написал Зеппельт в Twitter.

Напомним, ранее на ЧМ-2019 австралиец Мак Хортон бойкотировал церемонию награждения на дистанции 400 м вольным стилем, которую выиграл китаец Сунь Ян. Хортон называл китайца допингистом.

Затем британец Данкан Скотт после дистанции 200 м вольным стилем отказался жать руку обладателю золота Сунь Яну и делать с ним фото на пьедестал почета.