Юрист рассматривает возможность обжаловать решение о дисквалификации Рылова

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о дисквалификации российского пловца Евгения Рылова.

«Пока мы в стадии изучения правовых доводов, поэтому не приняли решения по обжалованию решения FINA. У нас есть 21 день с даты, когда нам прислали решение, — у нас еще есть время. Мы рассматриваем такую возможность. Но будем ли или нет обжаловать, пока не могу сказать. Пока что мы даем правовой анализ. В любом случае решение будет принимать Евгений», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».