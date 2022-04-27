Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 13:16

Юрист рассматривает возможность обжаловать решение о дисквалификации Рылова

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о дисквалификации российского пловца Евгения Рылова.

«Пока мы в стадии изучения правовых доводов, поэтому не приняли решения по обжалованию решения FINA. У нас есть 21 день с даты, когда нам прислали решение, — у нас еще есть время. Мы рассматриваем такую возможность. Но будем ли или нет обжаловать, пока не могу сказать. Пока что мы даем правовой анализ. В любом случае решение будет принимать Евгений», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

Источник: https://www.championat.com/other/news-4678209-yurist-rasskazala-budet-li-obzhalovano-reshenie-fina-o-diskvalifikacii-evgeniya-rylova.html
Евгений Рылов
1
0
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин назвал полным абсурдом отстранение пловца Рылова от соревнований

Спортсменка сборной России допустила завершение карьеры из-за санкций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости