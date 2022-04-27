Спортсменка сборной России допустила завершение карьеры из-за санкций

Призер чемпионата Европы Ника Годун после победы на дистанции 100 м брассом на чемпионате России-2022 в Казани рассказала о проблемах с мотивацией из-за ограничений на выступления на международных стартах.

«Хотелось бы видеть конкретную информацию, что через девять месяцев нас допустят до международных стартов. Иначе… Вы поймите, мне не 15 лет, чтобы я могла сказать: "Я готова всю жизнь выступать только по чемпионатам России". Нет, это не так. Чемпионаты России — это, конечно, хорошо, но хочется чего-то большего. Поэтому я надеюсь, что ситуация разрешится.

До этого чемпионата России я старалась об этом не думать. Непонятно, что будет дальше. Старты, которые сейчас планируют проводить после ЧР, они для меня непонятны. Возможно, стоит поговорить с главными тренерами, и они нам объяснят, какие турниры важны, к чему готовиться. Но пока я мало что понимаю. Кубок Содружества, Игры Дружбы… Все это на уровне разговоров и непонятно, нужна конкретика. Компенсацией это назвать можно, но сравнить с любыми международными стартами нельзя», — сказала Годун.

Пловчиха считает, что для начинающих спортсменов ситуация с отстранением не такая сложная, как для состоявшихся пловцов.

«Я понимаю, как для федерации сложно организовать такие старты, они стараются нам помочь, но это все не то. И с чемпионатом мира никакие Игры Дружбы сравнить нельзя. Когда тебе 15 лет, то все хорошо. Вся твоя спортивная карьера впереди. И даже если мы не будем выступать несколько лет, ничего страшного. Но мне 25 уже, к Парижу мне будет 27 лет. И к этому моменту хотелось бы понимать, чем заниматься дальше. И если нет международных стартов, то заниматься чем-то другим. Я допускаю завершение карьеры, спокойно об этом говорю. Не планирую, но посмотрю, как все будет развиваться. Если только на год, то никаких проблем, буду тренироваться, готовиться. Если дольше, то посмотрим. Смена спортивного гражданства? У меня нет таких вариантов и предложений», — добавила она.

Отметим, что FINA отстранили российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до конца 2022 года.