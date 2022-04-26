Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

26 апреля, 15:59

Путин назвал полным абсурдом отстранение пловца Рылова от соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал отстранение пловца Евгения Рылова от соревнований.

«К сожалению, мы встречаемся со случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте. Просто довели дело до полного абсурда», — приводит слова Путина РИА «Новости».

22 апреля стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/plovets-1785551008.html
Владимир Путин
Евгений Рылов
9
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я всегда поддерживал свою страну». Рылов — о патриотической позиции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости