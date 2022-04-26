Путин назвал полным абсурдом отстранение пловца Рылова от соревнований

Президент России Владимир Путин прокомментировал отстранение пловца Евгения Рылова от соревнований.

«К сожалению, мы встречаемся со случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте. Просто довели дело до полного абсурда», — приводит слова Путина РИА «Новости».

22 апреля стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он нарушил правила федерации, когда принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошедшего 18 марта на стадионе «Лужники».