Юлия Ефимова высказалась о возможности завершения карьеры

Шестикратная чемпионка мира и неоднократный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих дальнейших карьерных планах после завершения этого сезона.

Россиянка сейчас выступает на этапе Кубка мира в Казани. На дистанции 200 м брассом она стала второй с результатом 2.20,49.

«Хуже немного получилось, чем на прошлом этапе в Дохе, — сказала Ефимова. — Хотелось улучшить результат. Но, наверное, еще пару стартов и уже все получится. Изначально я не планировала выступать на чемпионате мира, хотела поехать только по этапам Кубка мира и на этом закончить. Но два этапа сорвались. Короткая вода — не совсем мое, слишком много поворотов и стартов. Только начинаю разгоняться как надо уже поворачивать.

Спортсменка не выступит на чемпионате Европы в Казани, который пройдет в столице Татарстана со 2 по 7 ноября.

«Поэтому изначально я не планировала ехать на чемпионат России и мира, но сейчас, возможно, с тренером мы над этим подумаем. Попытаемся отобраться. Настрой не самый бодрый, желания особого нет. Определяюсь с планами, не хочется заканчивать на негативной ноте, хочется постараться что-то еще сделать, а потом уходить на заслуженный отдых. Возможность того, что я завершу карьеру, существует, за эти два года с ковидом все планы рушатся, невозможно ничего запланировать. Поэтому я ничего не знаю наперед, просто стараюсь жить», — сказала Ефимова.