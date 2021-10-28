Пловец Морозов рассказал, как перенес коронавирус после Олимпиады в Токио

Многократный чемпион Европы, призер Олимпиады и чемпионатов мира Владимир Морозов прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Казани и рассказал о своем физическом состоянии после Игр-2020 в Токио.

«Оцениваю себя сейчас на семь из десяти. Показал лучший результат в сезоне на этой дистанции, все неплохо идет от этапа к этапу и дальше также буду улучшаться, — подчеркнул Морозов. — Главный старт сезона — чемпионат мира, но и про чемпионат Европы не забываем, тоже важный турнир. И он стартует уже через неделю. К тому же он домашний для сборной России, есть дополнительное значение у такого турнира. У нас будет на чемпионате Европы в этот раз очень серьезная команда и мы не подведем. Потом лечу домой наконец-то, два месяца уже не был дома. Там немного поработаем и вылетаем в Абу-Даби. Физическое состояние нормальное, было тяжело сразу после Олимпиады, заболел ковидом. На пару недель вылетел, было тяжело эмоционально и физически. Сейчас потихоньку набираю форму, беру медали — жизнь налаживается, становится проще».

В Казани россиянин занял второе место в заплыве 100 метров вольным стилем, уступив победу австралийцу Кайлу Чалмерсу.

«Мне проще плыть на короткой воде. Олимпиада — на длинной воде, а зимний сезон по короткой. Мне ближе короткая вода, поэтому я сейчас показываю результаты лучше, чем в Токио. Груз ответственности, конечно, тоже спал. Олимпийские игры — самое большое событие в жизни спортсмена на четыре года, в нашем случае даже за пять лет. Здесь уже не такая ответственность. Работаешь больше в кайф, пытаешься делать что-то новое, пробуешь. Более интересно в профессиональном плане мне работать здесь», — сказал Морозов.