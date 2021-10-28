Пловец Колесников заявил, что пока еще слишком молод, чтобы уставать от соревнований

21-летний российский пловец, двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Казани.

Колесников занял второе место в заплыве 4 по 50 комплексом.

«Тут скорее была просто простартовка, такие соревнования я рассматриваю скорее как проходящие. Доволен просто, что плыву здесь со всеми ребятами, кто смог приехать сюда. Турнир — показатель того, как я готов на данный момент, какие секунды показываю, над чем можно поработать перед чемпионатом мира. На чемпионате Европы тоже буду, конечно. Прошлый сезон был долгий, тяжелый, но в целом все в порядке. Успел отдохнуть, набраться сил. Психологически я к этому устойчивый парень и возраст еще не тот, чтобы сильно уставать. До Парижа времени не очень много, к предыдущей готовился всю жизнь, до следующей всего три года. Думаю, они пройдут очень быстро. Но у меня нет сомнения, что можно выступить будет очень хорошо», — сказал Колесников.

Отметим, что на Играх в Токио Климент стал вторым на дистанции 100 метров на спине и третьим на дистанции 100 метров вольным стилем.